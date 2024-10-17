28 شهيدًا وعشرات الجرحى بمجزرة الاحتلال في مدرسة بمخيم جباليا

العالم - فلسطين



وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال قصفت مدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وتسبب القصف باندلاع النيران في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن عددا الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة، إذ تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إلى البقية في المدرسة المستهدفة، كما أن مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للمصابين وسط الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال لليوم الـ13 على التوالي.