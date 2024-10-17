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مجزرة مروعة ..

28 شهيدًا وعشرات الجرحى بمجزرة الاحتلال في مدرسة بمخيم جباليا

28 شهيدًا وعشرات الجرحى بمجزرة الاحتلال في مدرسة بمخيم جباليا
الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

استُشهد 28 مواطنا فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح بينهم نساء وأطفال، في مجزرة مروعة ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني بعدما قصفت مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر طبية بأن قوات الاحتلال قصفت مدرسة أبو حسين الابتدائية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا شمال القطاع.

وتسبب القصف باندلاع النيران في خيام النازحين الموجودة في باحة المدرسة نتيجة قصف الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أن عددا الشهداء والجرحى نُقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة، إذ تعجز طواقم الإسعاف عن الوصول إلى البقية في المدرسة المستهدفة، كما أن مستشفيات شمال قطاع غزة عاجزة عن تقديم الخدمات للمصابين وسط الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال لليوم الـ13 على التوالي.

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