المقاومة العراقية تبث مشاهد لاستهدافها هدفا اسرائيليا بايلات

العالم - العراق

وهاجمت المقاومة الاسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، هدفا حيويا في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسير.

وجددت المقاومة العراقية، في بيانٍ، تأكيدها على أن "هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، متوعدة بالمزيد من العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية قد أعلنت، أمس الأربعاء، قصف هدف حيوي صهيوني وسط فلسطين المحتلة، بواسطة "طائرة مسيرة ذات قدرات متطورة".