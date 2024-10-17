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المقاومة العراقية تبث مشاهد لاستهدافها هدفا اسرائيليا بايلات

الخميس ١٧ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٢ بتوقيت غرينتش

وثقت المقاومة الاسلامية في العراق مشاهد من إطلاق طيران مسير اتجاه هدف عسكري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم - العراق

وهاجمت المقاومة الاسلامية في العراق، فجر اليوم الخميس، هدفا حيويا في أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة، بواسطة الطيران المسير.

وجددت المقاومة العراقية، في بيانٍ، تأكيدها على أن "هذه العملية تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، متوعدة بالمزيد من العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة الإسلامية العراقية قد أعلنت، أمس الأربعاء، قصف هدف حيوي صهيوني وسط فلسطين المحتلة، بواسطة "طائرة مسيرة ذات قدرات متطورة".

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