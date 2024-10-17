صنعاء: العدوان الأمريكي لن يمر دون رد

العالم- اليمن

وأوضح المكتب السياسي لأنصارالله في بيان، أن دولة الشر والإرهاب والإجرام أمريكا شنت عدوانا جديدا على اليمن مستهدفة بسلسلة غارات العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، مؤكدا أن الغارات الأمريكية تعتبر عدوانا جبانا على اليمن وتعديا سافرا للسيادة اليمنية وانتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف والمواثيق الدولية.

ولفت إلى أن العدوان الأمريكي على اليمن يأتي في سياق التصعيد الإسرائيلي والأمريكي بحق فلسطين ولبنان واليمن، مما يأتي في إطار الاستهداف الشامل للأمة ومقدساتها وقضاياها العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد المكتب السياسي لأنصار الله أن الغارات العدوانية الأمريكية لن تثني اليمن عن مواصلة دعمه ومساندته لغزة ولبنان في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، مضيفا أن الشعب اليمني لن يتخلى عن فلسطين والقضية الفلسطينية فهذا مبدأ إيماني وأخلاقي وإنساني.