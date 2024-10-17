الفصائل الفلسطينية تدين العدوان الأمريكي البريطاني الجديد على اليمن

العالم- فلسطين

وفي بيانات منفصلة أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، العدوان الأمريكي الهمجي الذي استهدف اليمن الشقيق صباح اليوم، والذي استخدم فيه الجيش الأمريكي أعتى ما في ترسانته من أسلحة في استعراض متغطرس للقوة والهيمنة.

وقالت الجهاد الاسلامي في بيانها، إن هذا العدوان الأمريكي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن الإدارة الأمريكية هي التي تدير الحرب المسعورة التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم ضد شعوب منطقتنا، وتقوم الإدارة الأمريكية بالتدخل لإكمال المهمة كلما عجز الكيان عن ذلك.

وأضافت الحركة، أن ما تروج له الإدارة الأمريكية حول حماية التدفق الحر للتجارة الدولية وتأمين الملاحة هي محض أكاذيب لتبرير جرائمها، مشيرة إلى أن الكل يعلم أن القوات اليمنية لم تستهدف إلا السفن المرتبطة بالكيان الغاصب والمدافعة عنه، بهدف كسر الحصار عن شعبنا في غزة.

وأوضحت أن الذرائع التي يستخدمها الجيش الأمريكي لقصف مناطق سكنية موقعاً الإصابات في صفوف المدنيين بذريعة استهداف منشآت عسكرية ومخازن أسلحة هي تكرار للأكاذيب ذاتها التي يروج لها الكيان الصهيوني المجرم.

ووجهت الجهاد الاسلامي، التحية لصمود الشعب اليمني الشقيق على ما يقدمه من أجل إسناد شعبنا الفلسطيني ومقاومته، مبدية الثقة التامة بأن الشعب اليمني وقواته الباسلة سيردان على هذا العدوان الغاشم.

بدورها أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، في بيان، أن العدوان على اليمن يأتي نتيجة مواقفهم المشرفة المناصرة لفلسطين، كما أكدت على وقوفنا الدائم مع الشعب اليمني المجاهد.

وأضافت أن هذا العدوان الغاشم المتجدد يأتي بعد الفشل والعجز العسكري والاستخباري الذي ألحقه مجاهدو اليمن بالتحالف الدولي بقيادة أمريكا، لافتة إلى أن العدوان يأتي بعد الضربات النوعية اليمنية في عمق العدو وعجز العدو عن وقف الحصار البحري الذي فرضه اليمن على الكيان الغاصب.

وأشارت الحركة إلى أن هذا العدوان هو جزء من الحرب الأمريكية الصهيونية المفتوحة ضد أمتنا، وهو امتداد للعدوان الصهيوني على لبنان وفلسطين.

وشددت على أن الإدارة الأمريكية لن تفلح في توفير الأمن للكيان الغاصب او كسر إرادة المقاومة في الأمة.

وثمنت حركة المجاهدين مجددا موقف اليمن شعبا وقيادة وجيشا الراسخ والثابت من نصرة شعبنا المظلوم في غزة بالرغم من التآمر والحصار والعدوان، كما أشادت بمواقف السيد القائد عبدالملك الحوثي الأصيلة المناصرة للمظلومين في فلسطين.

ودعا البيان شعوب الأمة الحية وقوى المقاومة للتكاتف والوحدة لمواجهة العدوان الصهيوأمريكي على الأمة، واستهداف المصالح الصهيونية والأمريكية.

وشن العدوان الأمريكي البريطاني، فجر اليوم الخميس عدوانا جديدا على العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة.

وأوضح مصدر محلي في صنعاء، أن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف ب6 غارات مناطق التلفزيون والحفاء وجربان شمال وجنوب العاصمة.

كما أفاد مصدر في في صعدة، أن طيران العدوان شن 9 غارات استهدفت منطقتي كهلان والعبلا شرقي المدينة.

وشن طيران العدوان الصهيوني الامريكي فجر اليوم الخميس سلسلة غارات عنيفة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال اليمن.

واكد ان غارات العدوان استهدف بـ6 غارات مناطق التلفزيون والحفاء وجربان بصنعاء، وبـ9 غارات منطقتي كهلان والعبلا شرقي مدينة صعدة.

من جهتها ذكرت شبكة سي إن إن انه وفي تطور غير مسبوق، الولايات المتحدة تستخدم قاذفات من طراز "بي-2 سبيريت" للمرة الأولى لتنفيذ غارات في اليمن، مؤكدة انها تعتبر أغلى أنواع الطائرات على الإطلاق في العالم بتكلفة بحدود مليار دولار للطائرة الواحدة

وكان العدوان الأمريكي البريطاني شن الثلاثاء الماضي 4 غارات جوية استهدفت مديرية اللحية بمحافظ الحديدة كما شن غارتين، الاثنين، على مديرية الصليف غربي محافظة الحديدة.

ويواصل تحالف العدوان الأمريكي البريطاني عدوانه على اليمن دعما للعدو الصهيوني، في محاولة منه لثني اليمن عن إسنادا الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ أكثر من عام.

وتؤكد القوات المسلحة اليمنية استمرارها في معركة طوفان الأقصى، وفرض الحصار البحري على الكيان حتى يتوقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان.