جيش الاحتلال يقر بمقتل وجرح 14عسكريا في جنوب لبنان

العالم - الاحتلال

كما اعلنت وسائل إعلام الاحتلال إصابة 9 جنود آخرين في حادث صعب في جنوبي لبنان، موضحا : ان عناصر "غولاني" دخلوا مبنى أمس بدعم ناري جوي وعندما أصبحوا بالداخل فتح عدد من قوات حزب الله النار عليهم.

وقال متحدث باسم جيش الإحتلال : قُتل 5 مقاتلين من وحدة النخبة "الإيغوز" من لواء"غولاني" في اشتباكات في جنوب لبنان وهم:

- الرائد أوفيك بشار 24 عاماً، ميناس زيونا، قائد سرية في دورية جولاني.

- النقيب العاد سيمان طوف 23 سنة من متسفاه، قائد طاقم دورية جولاني.

- الرقيب إلياشيف إيتان فيدر 22 سنة من القدس، قائد فصيلة في دورية جولاني.

- الرقيب يعقوب هليل 21 سنة من القدس مقاتل في دورية جولاني.

- الرقيب يهودا درور ياهالوم 21 سنة من الخليل، مقاتل في دورية جولاني.