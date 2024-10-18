مندوب ايران: الكيان "الاسرائيلي" يشكل تهديدا على السلم والأمن الدوليين

العالم-ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن سفير ومندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة، أرسل رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام، وباسكال كريستين، رئيس مجلس الأمن، رفض فيها الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة من قبل الكيان الإسرائيلي ضد طهران، مؤكداً أن الكيان الإسرائيلي يشكل تهديدًا خطيرًا وفوريًا على السلم والأمن الدوليين.

وطالب سعيد ايرواني بأن يتحمل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، مسؤولية محاسبة هذا الكيان.

وكتب أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة: "الكيان الإسرائيلي يشكل تهديدًا خطيرًا وفوريًا على السلم والأمن الدوليين. إن أعماله الإرهابية واعتداءاته المستمرة تدفع المنطقة بأكملها نحو حافة الحرب. لا يمكن لمجلس الأمن أن يلتزم الصمت أمام هذه الجرائم".

وأضاف: إن دعم إيران لفصائل المقاومة مشروع تمامًا ويتوافق مع القانون الدولي. ففصائل المقاومة تخوض نضالا قانونيًا ضد الاحتلال الوحشي والاعتداء المستمر للكيان الإسرائيلي. ما دام الكيان الإسرائيلي مستمرًا في احتلاله غير القانوني واعتداءاته العنيفة، ستستمر المقاومة، وستواصل إيران دعم فصائل المقاومة التي تدافع عن أراضيها وشعوبها ضد الاحتلال والاعتداء.

وأكد سفير إيران في الأمم المتحدة: يجب على مجلس الأمن أن يضع حدًا لاعتداءات الكيان الإسرائيلي التي تجري دون رادع، وأن يدافع عن القانون الدولي ويعيد السلام والاستقرار إلى المنطقة. تطالب إيران مجلس الأمن بشكل عاجل باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإجبار هذا الكيان على وقف اعتداءاته وجرائمه في غزة ولبنان وسوريا، وإلزامه بالامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.