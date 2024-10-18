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فيديوغرافيك.. إنجازات قائد حركة حماس يحيى السنوار

الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

ساهمت قدرت رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، في تحقيق انجازات عدة على الصعيد الامني والعسكري والسياسي.

العالم - خاص العالم

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