حماس تعلن رسميا استشهاد القائد يحيى السنوار

العالم - فلسطين

وصرح الحية: القائد يحيى السنوار ارتقى شهيداً مقبلاً غير مدبر حتى آخر لحظة من حياته وكان ثابتاً على أرض غزة وملهماً في إذكاء روح الصمود.

وأضاف الحية أن القائد الشهيد السنوار قهر السجان وواصل عطاءه وجهاده بعد تحرره من السجون إلى أن نال أشرف وسام ومقام شاهداً وشهيداً.

وتابع: نؤكد أنّ هذه الدماء ستظل تشكل دافعاً لمزيد من الصمود والثبات وحماس ماضية على طريق الشهداء حتى التحرير الكامل وأن استشهاد القائد السنوار وقادة ورموز الحركة لن يزيد حركتنا ومقاومتنا إلا قوةً وصلابةً وإصراراً على المضي في دربهم.

وفي إشارة الى ملف تبادل الأسرى مع الإحتلال أكد القيادي إن هؤلاء الأسرى (الإسرائيليين) لن يعودوا إلا بالانسحاب الكامل من غزة ووقف العدوان وتحرير الأسرى ونحن ماضون في نهج حماس.

كما نشر حماس بيانا بشأن استشهاد القائد المجاهد الشهيد والرَّمز الوطني الكبير :

{مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}.

بكل معاني الشموخ والكبرياء والعزة والكرامة تنعى حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وإلى أمتنا جميعا وأحرار العالم رجلا من أنبل الرجال وأشجع الرجال، رجلا كرس حياته من أجل فلسطين، وقدم روحه في سبيل الله على طريق تحريرها، صدق الله فصدقه الله، واصطفاه شهيدا مع من سبقه من اخوانه الشهداء:



*ننعى القائد الوطني الكبير*

*الأخ المجاهد الشهيد يحيى السنور (أبو إبراهيم)*

*رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقائد معركة طوفان الأقصى*



الذي ارتقى بطلاً شهيداً، مقبلاً غير مُدبر، مُمْتَشقاً سلاحه، مشتبكاً ومواجهاً لجيش الاحتلال في مقدّمة الصفوف، يتنقل بين كل المواقع القتالية صامداً مرابطاً ثابتاً على أرض غزَّة العزَّة، مدافعاً عن أرض فلسطين ومقدساتها، ومُلهماً في إذكاء روح الصُّمود والصَّبر والرّباط والمقاومة.

أبناءَ شعبنا العظيم، أمتنا العربية والإسلامية، أحرارَ العالم.