بايدن وماكرون وشولتس وستارمر يدعون إلى إنهاء فوري للحرب في غزة

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وقالت الحكومة الألمانية، في بيان بعد الاجتماع، إن جو بايدن وإيمانويل ماكرون وأولاف شولتس وكير ستارمر أكدوا الحاجة الفورية لإعادة الاسرى الإسرائيليين إلى عائلاتهم، ووقف الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وناقش الزعماء الأحداث في الشرق الأوسط، وخصوصاً تداعيات استشهاد يحيى السنوار، كما بحث الزعماء قضية الحرب في لبنان.

وفي سياق آخر، أكد القادة «عزمهم» على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا حتى تحصل على «سلام عادل ودائم» بحسبهم.

وتعهّد بايدن وماكرون وشولتس وستارمر «مواصلة دعم أوكرانيا في جهودها لضمان سلام عادل ودائم، يستند إلى القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وإلى احترام السيادة ووحدة الأراضي» وفق قولهم.