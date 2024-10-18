الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤
٠٧:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بايدن وماكرون وشولتس وستارمر يدعون إلى إنهاء فوري للحرب في غزة

بايدن وماكرون وشولتس وستارمر يدعون إلى إنهاء فوري للحرب في غزة
الجمعة ١٨ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيسان الأميركي والفرنسي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني، اليوم (الجمعة)، بعد اجتماعهم في برلين إلى إنهاء الحرب في غزة إثر استشهاد قائد حركة المقاومة الاسلامية حماس يحيى السنوار.

العالم - أوروبا

وقالت الحكومة الألمانية، في بيان بعد الاجتماع، إن جو بايدن وإيمانويل ماكرون وأولاف شولتس وكير ستارمر أكدوا الحاجة الفورية لإعادة الاسرى الإسرائيليين إلى عائلاتهم، ووقف الحرب في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وناقش الزعماء الأحداث في الشرق الأوسط، وخصوصاً تداعيات استشهاد يحيى السنوار، كما بحث الزعماء قضية الحرب في لبنان.

وفي سياق آخر، أكد القادة «عزمهم» على دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا حتى تحصل على «سلام عادل ودائم» بحسبهم.

وتعهّد بايدن وماكرون وشولتس وستارمر «مواصلة دعم أوكرانيا في جهودها لضمان سلام عادل ودائم، يستند إلى القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وإلى احترام السيادة ووحدة الأراضي» وفق قولهم.

روابط ذات صلة

حزب الله يعلن عن مرحلة جديدة وتصاعدية في المواجهة مع جيش الاحتلال

الخارجية الإيرانية تندد بالهجمات الأمريكية والبريطانية على اليمن

السنوار شهيدا والمقاومة مستمرة حتى وقف العدوان