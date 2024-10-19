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قائد الثورة الاسلامية: حماس حية وستبقى حية

قائد الثورة الاسلامية: حماس حية وستبقى حية
السبت ١٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

اصدر قائد الثورة الإسلاميّة اية الله السيد علي خامنئي، بيانا بمناسبة استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في فلسطين يحيى السنوار جاء فيه: ان ضربة 7 أكتوبر التي لا تُعوّض، وان حماس حيّة وستبقى حيّة.

العالم - ايران

وفيما يلي نص بيان قائد الثورة الاسلامية :

بسم الله الرّحمن الرحيم

أيّتها الشعوب المسلمة!

يا شباب المنطقة الغيارى!

التحقَ المجاهد البطل، القائد يحيى السنوار، برفاقه الشهداء. كان رمزًا بارزًا للمقاومة والجهاد، وقد صمدَ بعزيمة فولاذيّة في وجه العدوّ المعتدي والظالم، ووجّه له صفعةً بحكمةٍ وشجاعة، مُخلّدًا في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر، التي يستحيل تعويضها، ثمّ ارتقى إلى معراج الشهداء بعزّة وشموخ... إنّ شخصًا مثله قضى عمره في مواجهة العدوّ الغاصب والظالم، لا تليق به خاتمةٌ سوى الشهادة. لا ريب في أنّ فقده مؤلمٌ لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلّف عن المضيّ قُدُمًا مع استشهاد شخصيّات بارزة مثل الشيخ أحمد ياسين، فتحي الشقاقي، الرنتيسي وإسماعيل هنيّة، ولن تشهد أدنى توقّفٍ مع استشهاد السنوار، بإذن الله. «حماس» حيّة، وستبقى حيّة.

سنبقى إلى جانب المجاهدين والمناضلين بكلّ إخلاص، كما في السابق، بتوفيق من الله وعونه.

أبعثُ التهاني باستشهاد أخينا يحيى السّنوار، إلى عائلته، ورفاقه في الجهاد، وجميع المولهين بالجهاد في سبيل الله، وأعزّي بفقده.

والسّلامُ على عباد الله الصّالحين

السيّد علي الخامنئي | 19/10/2024

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