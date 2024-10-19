جيش الاحتلال يقصف ويحاصر المستشفى الإندونيسي شمال غزة

العالم - فلسطين

ووجه مدير المستشفى د. مروان السلطان، نداء استغاثة عاجل حيث تحاصر الآليات العسكرية الإسرائيلية المستشفى، و4 مراكز إيواء في محيطه، وسط مخاطر شديدة على الطواقم الطبية والمرضى.

وبين أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت 3 قذائف مباشرة تجاه المستشفى، فيما بدأت جرافات عسكرية ترافقها بهدم أجزاء من المستشفى، بعد قطع التيار الكهربائي عنه.

وشدد على أن 15 من الطواقم الطبية و 30 مصابا في المستشفى يواجهون مخاطر حقيقية نتيجة الاستهداف المباشر للمستشفى وخطورة الاختناق بالغازات المنبعثة من القذائف المتفجرة في محيطهم، مشيراً إلى أن حياة المصابين الذين يحتاجون رعاية خاصة مهددة بسبب نقص الأكسجين.

وبين أن القذائف المدفعية استهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى، مشيراً إلى أن الاحتلال يهدف إلى تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية لإجبار السكان على الرحيل.

ودعا السلطان المجتمع الدولي للتدخل لإنقاذ ما تبقى من منظومتنا الصحية بالقطاع.

وكان المستشفى تعرض لحصار مماثل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، واستهدفته قوات الاحتلال حينها بالقصف المباشر، واقتحمته واستشهد واعتقل عدد من الجرحى.

وتدخل مناطق شمال قطاع غزة اليوم الـ15 للحصار الخانق والقصف الجوي والمدفعي، حيث يتركز آنفاً على مخيم جباليا، الذي راح ضحيته أكثر من 450 شهيداً منذ أسبوعين.

وتتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الـ379 على التوالي، إذ تصاعدت وتيرة الاستهدافات في مناطق القطاع كافة، بينما تكثفت بشكل كبير على مخيم جباليا شمال القطاع، في ليلة وُصِفت بـ”الأصعب” منذ بداية حرب الإبادة التي أسفرت حتى عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال، وذلك منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.