ما هو مصير جثمان الشهيد السنوار؟

العالم - فلسطين المحتلة

ولم يعلن كيان الاحتلال ما إذا كانت سيحتفظ بالجثمان لاستخدامها في أية صفقة تبادل محتملة مقبلة، أو ما إذا كان سيتم دفنها بطريقة أخرى، أو إعادتها إلى حركة حماس.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، نقلا عن خبراء، أن فكرة استخدامها ضمن عملية تبادل مسألة "غير مرجحة"، نظرا لأن "المسؤولين في إسرائيل لا يريدون لمكان دفن الجثمان (في الأراضي الفلسطينية) أن يصبح مزارا".

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، جون بي ألترمان، للصحيفة: "أعتقد أنه سيتم دفنه بمكان سري غير معلن".

وأوضح ألترمان أنه من المرجح أن يكون موقع دفن السنوار في الأراضي المحتلة.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على طلب للتعليق من الصحيفة.

وتولى السنوار (61 عامًا) رئاسة حركة حماس بعد اغتيال سلفه الشهيد إسماعيل هنية في 31 تموز.