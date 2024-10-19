آخر رسالة من نجل السنوار قرب جثمان والده

العالم - الاحتلال

وفي الرسائل، كتب ابن السنوار لوالده: "متى تنتهي الحرب؟".

وذكرت القناة إن السنوار كان يبعث لإبنه الخطب ومواعظ تستهدف الكيان الإسرائيلي.

وبحسب التقديرات، يبدو أن السنوار مكث عدة أسابيع في هذه المنطقة في رفح.

ولا توجد معلومات موثقة عن أبناء السنوار وعائلته بصفة عامة، نظرا لأنه كان ملاحقا طيلة الوقت حتى بعد خروجه من السجن عام 2011 في صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

والمعروف فقط أن السنوار تزوج عقب إطلاق سراحه من سيدة تدعى سمر محمد أبو زمر تصغره بـ18 عاماً.

وأعلن الكيان الإسرائيلي استشهاد يحيى السنوار خلال اشتباك في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي غزة، تبين لاحقا أنه ضمن ثلاثة أشخاص استشهدوا في الاشتباك.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يوم الجمعة، أن جثمان السنوار قد نقل بعد التشريح إلى مكان سري.