بعد إحالة المسؤولين بها للتحقيق.. ماذا فعلت قناة mbc؟

العالم - السعودية

وأثارت قناة MBC حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ألفية الخلاص من الإرهابيين" في إطار تقرير لبرنامج "MBC في أسبوع"، يصف قادة المقاومة الاسلامية في حركة حماس وحزب الله "بالإرهابيين".

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة السعودية، تم إحالة المسؤولين بقناة mbc للتحقيق بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة.

وجاء نص قرار الهيئة بشأن قناة mbc كالتالي: "أحالت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام مسؤولين بإحدى القنوات التلفزيونية للتحقيق، بسبب تقرير إخباري مخالف للأنظمة والسياسة الإعلامية للمملكة، لاستكمال الإجراءات النظامية تجاه هذه المخالفة".

وتابعت: "وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم الإعلام على أنها تتابع باستمرار مدى التزام وسائل الإعلام بالأنظمة الإعلامية للمملكة وضوابط المحتوى، ولن تتهاون في تطبيق النظام تجاه أي مخالفة".

وفي سياق متصل، أعلن مجلس المفوضين في هيئة الإعلام والاتصالات في العراق، أمس السبت، إلغاء رخصة عمل قناة MBC السعودية في العراق.

وجاء بيان هيئة الإعلام والاتصالات في العراق على النحو التالي: "انطلاقًا من واجبنا الموكل إلينا بموجب القوانين والتشريعات في تنظيم قطاع الإعلام ومنع التجاوزات وردع المخالفين للقيم الوطنية والآداب العامة، وبالنظر لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها على الشهداء قادة النصر وقادة المقاومة الأبطال الذين يخوضون معركة الشرف ضد الكيان الصهيوني الغاصب، فإننا نؤكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة وإيقافها عن العمل في العراق".