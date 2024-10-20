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في كمين مركب..

بالفيديو: كتائب القسام توقع قوة خاصة للاحتلال وآلياتها في جباليا

الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

التحم مجاهدو كتائب القسام مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن كمين مركب غرب معسكر جباليا شمال قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وبثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد من التحام مجاهديها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب معسكر جباليا، يوم الجمعة الماضي.

ووفق المقطع تمكن مجاهدو الكتائب من استهداف قوة خاصة إسرائيلية تحصنت داخل منزل بقذيفة TBG، كما تمكنوا من استهداف الدبابة التي كانت تقل القوة الخاصة، الى جانب استهداف دبابتين لقوة النجدة الإسرائيلية.

وتضمنت المشاهد إطلاق عناصر المقاومة النيران على جنود إسرائيليين حاولوا إخلاء القتلى والجرحى من المبنى المستهدف.

هذا ووثقت كتائب القسام مشاهد من تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة شديدة الانفجار شرقي معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، في معركة دارت يوم الجمعة 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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