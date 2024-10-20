الاحتلال يصب جام حقده على أهداف مدنية في الضاحية الجنوبية

وأفاد مراس العالم ان طائرات الاحتلال الصهيوني شنت 11 غارة على الضاحية الجنوبية مساء اليوم الأحد، استهدفت فروعاً لجمعية مؤسسة القرض الحسن وأبنية سكنية مدنية ومحال تجارية.

هذا ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول صهيوني قوله ان "هدف ضرب فروع مؤسسة القرض الحسن تقليص الثقة بين #حزب_الله والشعب اللبناني"، على حد تعبيره.

من جهة أخرى افادت مصادر لبنانية ان مسيرات إسرائيلية قصفت مباني أيضا في مدينتي بعلبك والهرمل وبلدتي علي النهري وبدنايل بالبقاع شرقي لبنان. كما شملت الغارات مدينة النبطية وبلدات معركة وكفرا وياطر في الجنوب.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بوقوع إصابات جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف على طريق بئر السلاسل في بلدة "خربة سلم" شرق مدينة صور جنوبي لبنان.

ومنذ تصعيد الكيان الاسرائيلي عدوانه على لبنان ليشمل الضاحية الجنوبية لبيروت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، واعلانه عن عملية توغل بري، كثفت المقاومة الاسلامية في لبنان - حزب الله إطلاقها رشقات صاروخية ومسيرات انقضاضية تستهدف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنات قرب الحدود وقواعد عسكرية وحيوية في العمق الإسرائيلي، كما كبدت الاحتلال خسائر فادحة على الحدود وتصدت لجميع محاولات توغله الى لبنان.