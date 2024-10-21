شاهد.. ماذا يحمل المبعوث الامريكي في جعبته للبنان؟؟

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واضاف مراسلنا انه من المقرر ان يلتقي خلال هذه الزيارة كبار المسؤولين منهم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، ويتزامن مع هذه الزيارة زيارة اخرى للامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط سيلتقي خلالها كبار المسؤولين.

وتابع مراسلنا الى ان نبيه بري قد قال ان تلك الزيارة لهوكشتاين ستكون الفرصة الاخيرة امام بلاده لايجاد حل جذري للحرب على لبنان، كما اكد ان لبنان والمقاومة حريصة على تطبيق القرار 1701 وعلى الكيان الاسرائيلي تنفيذ هذا القرار بكافة بنوده دون تعديل.

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