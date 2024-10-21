18 شهيدا بقصف للاحتلال على رفح وجباليا

العالم - فلسطين المحتلة

وأفات مصادر محلية، بأن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق الشابورة وخربة العدس وعُرَيْبة وسط وشمال مدين رفح، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين غرب مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة "كريزم" التابعة للأونروا والتي تؤوي نازحين، في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد 7 مواطنين.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال المتوغلة بالمخيم أرغمت النازحين المحاصرين بمدرسة "كريزم" على التجمّع للخروج منها، وأطلقت المدفعية قذيفة تجاههم بعد تجمعهم، ما أدى لاستشهاد 7 منهم على الأقل وإصابة عشرات.

وأضافوا أن قصفا استهدف مجموعة من المواطنين أثناء تعبئتهم للمياه في جباليا البلد، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية أرض الشنطي غرب منطقة الصفطاوي، ومنطقة حي الشيخ رضوان، شمال مدينة غزة.

يشار إلى أن 26 مواطنا استشهدوا منذ فجر اليوم الأحد، في غارات متفرقة على قطاع غزة، 18 منهم في جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,603 مواطنين، وإصابة 99,795 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.