حزب الله ينشر مشاهد لقصف مستعمرة روش بينا وصفد المحتلة

العالم - لبنان

وقصف مجاهدو حزب الله اللبناني، فجر أمس الأحد، مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية. ‏

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية في لبنان، دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من فجر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية. ‏

وفي بيان آخر قالت، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:05 من فجر يوم الأحد 20-10-‌‏2024 مستعمرة روش بينا جنوب شرق صفد بصلية صاروخية. ‏

وتواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، استهداف تجمعات الاحتلال وقواعده ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، بالتزامن مع إفشالها محاولات التسلل عند الحدود، حيث أمطرت يوم أمس الأحد، القواعد والثكنات الإسرائيلية بمئات الصواريخ.

من جانبه، اعترف الإعلام الإسرائيلي برصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ من لبنان ، أمس الأحد، تجاه الشمال.