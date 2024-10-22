الرئيس الإيراني: إذا شن الكيان الصهيوني هجوماً سيتلقى رداً مناسباً

العالم - ايران

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريح للصحفيين على هامش تقديم التعازي بالشهيد يحيى السنوار في مكتب حماس بطهران: للأسف، في المجتمع الذي نعيش فيه، هناك حكومات وقوى تنتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتتحدث عن حقوق الإنسان والقوانين الدولية وتتطالب بوجوب الالتزام بهذه القواعد. وتقاتل شعبا وتدعم كياناً شرد الناس من ديارهم بعدما كانوا يبحثون عن حقوقهم وأرضهم.

وأضاف: إن الدول الأوروبية وأمريكا سلحت إسرائيل بكل قوتها وتدافع بكل غطرسة عن أي جريمة ضد الإنسانية. أين الضمائر الحية المهتمة بحقوق المرأة والطفل وحقوق الإنسان؟ هذا يدل على أنهم يبحثون عن القوة والبلطجة.

وقال الرئيس بزشكيان: هذه ليست حرب تنتهي بقتل الناس، بل هي حرب تنتهي بإقامة العدل ومن الممكن إنهاؤها بمراعاة الجميع، لكن لا يمكن ذلك بالقوة والقتل.

وأيضاً رداً على سؤال حول الهجوم الإسرائيلي المحتمل على المواقع الإيرانية، قال بزشكيان: أي هجوم سيكون له الرد المناسب.