بزشكيان: البريكس هي وسيلة للخروج من الاحادية الأمريكية

العالم - ايران

وفي تصريح صحفي له قبيل مغادرته الى روسيا للمشاركة بقمة البريكس، صرح الرئيس بزشكيان، بأن قمة البريكس سوف تعزز علاقات ايران مع الدول الأعضاء، وهي وسيلة للخروج من الاحادية الأمريكية.

واوضح بأن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهي بمثابة اجتماع للدول الأعضاء في مجموعة البريكس التي تسعى الى تعزيز مفهوم التعددية القطبية.

واضاف بزشكيان بأن البريكس مجموعة تم إنشاؤها من أجل خلق الوحدة والانسجام و منح الدول الناشئة المزيد من القوة وتوسيع دورها في الشؤون العالمية لمواجهة القوة الامريكية بلا منازع، مشيرا الى ان هذه الزيارة تهدف الى التوصل إلى اتفاقيات جيدة في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والسياحة.

كما بيّن الرئيس الايراني ان هذه الزيارة ستكون بمثابة فرصة لعقد اللقاءات والتباحث مع رؤساء روسيا والصين والهند والدول الأخرى المشاركة في قمة البريكس.

وتابع بزشكيان ان الرؤساء الحاضرين في هذه القمة سيعرضون مواقفهم ووجهات نظرهم حول البريكس، ومن الممكن أن تلقي هذه الزيارة ايضا بظلالها على الاحادية الأمريكية.

وصرح الرئيس الايراني بأن قمة البريكس سوف تعزز علاقات ايران مع الدول الأعضاء، وهي وسيلة للخروج من الاحادية الأمريكية.