شاهد/ترامب يطبخ في ماكدونالدز للسخرية من هاريس!

العالم- الامريكيتان

وكان هدف هذه المحطة الانتخابية لترامب السخرية من منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التي غالبا ما تُردد أنها عملت في شبابها في ماكدونالدز. إلا أن ترامب يتهمها بالكذب، زاعما أن هاريس لم تعمل أبدا في ماكدونالدز خلال فترة دراستها، وهي تجربة تحدثت عنها مرات عدة خلال حملتها.

وساعد موظف في المطعم، المرشح الجمهوري البالغ 78 عاما على وضع البطاطس في مقلاة، ثم في علب لتسليمها للزبائن عبر نافذة خدمة السيارات، بينما تجمعت وسائل الإعلام لالتقاط صور في الخارج.

واندهش ترامب، المعروف بأنه يعاني رهاب الجراثيم، من الأداة المستخدمة لتوزيع البطاطس المقلية، قائلا: "إنها نظيفة، إنها لطيفة حقا، ليس عليك لمس البطاطس أبدا".

وقال ترامب وهو ينهي محطته الانتخابية التي يُفترض أن تجذب الناخبين من الطبقة العاملة: "لن أنسى هذه التجربة أبدا"، مضيفا: "الأمر يتطلب خبرة". وتابع: "لا أمانع القيام بهذه الوظيفة".









