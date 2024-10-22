ماذا قال الشاعر تميم البرغوثي في رثاء القائد يحيى السنوار؟

العالم _ فلسطين

وقال الشاعر، تميم البرغوثي في رثائه الشهيد القائد يحيى السنوار:

العرش، أو كرسي الرئاسة، الشرعي الذي لم يرسم البريطانيون أو الفرنسيون حدوده في بلادنا، هو كرسي مغبّر في مبنى مقصوف، يجلس عليه رجل جريح ملثم، لثامه بلون الركام، يرمي طائرة مسيرة جاءت ترصده بما ملكت يده، ولو بالعصا، والطائرة المسيرة أرسلت ترصده أصلاً لأن الجنود الذين سيّروها كانوا أجبن من أن يدخلوا عليه المبنى حتى بعد قصفه بدانة دبابة…"

وأضاف البرغوثي قائلاً: "يا أصحاب الفخامة… يا أصحاب الرتب…. يا شاويشية وسجانين بألقاب متضخمة كظلال الراقصين حول شعلة في كهف، كاذبة وعابرة وعوجاء….إخجلوا من مراياكم…".

ونعت حركة حماس الجمعة الماضي رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، مشددا على السير على دربه في مقارعة الاحتلال حتى دحره.