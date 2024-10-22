أهالي غزة: كان في المكان الصحيح للمناضل المجاهد في سبيل الوطن + فيديو

العالم – خاص بالعالم

هذه كلمات وصف بها مواطنون فلسطينيون من أهالي غزة القائد الشهيد يحيى السنوار.. حيث قال مواطن من أهالي غزة: "إنزعجنا كثيرا عليه.. هو رجل وطني قضى أكثر من نصف عمره في السجن."

وقال مراهق لكاميرا العالم: والله نحن تفاجأنا برحيل القائد أبو ابراهيم يحيى السنوار، أن كل العالم كانت تقول إنه مختبئ تحت الأرض وهو عنده كهرباء ومن هكذا كلام.. تفاجأنا أنه يقاوم العدو على الأرض.. الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء، ونحن على هذا الدرب إن شاء الله.

وقال مراهق غزي آخر: هو كما باقي القادة مختبئ في الخيام وغيرها، الله يرحمه، ونحتسبه شهيدا عند الله تعالى.. من كثر محبتي صورة خلفية جوالي هي صورته.. الله يرحمة.

كما قال أحد أهالي غزة: كان رجلاً قضى عمره سنيناً محبوس عند جيش الاحتلال الإسرائيلي.. زهرة شبابه قضاها هناك.. أكثر من 20 سنة.. وخرج ولم يكن ناس للقضية والأسرى، وحمل هم الأسرى كلهم، وناضل من أجل الأسرى.. لا نستطيع أن نزاود على هذا الرجل بأي شيء.. كل شخص يزاود عليه فليعيد حساباته ويراجع نفسه.

فيما وصفته إحدى نساء غزة بالقول: "كان في المكان الأساسي الحقيقي الصحيح للمناضل المجاهد في سبيل الوطن."

وقال مواطن غزي آخر: إمتشق السلاح ليعترف العدو أنه اطلق الرصاصة وألقى قنبلتين على الوحدة، لتأتي رصاصة العدو وقذائف في وجه هذا الرجل الطاهر القائد الهمام، ليخبر الجيل أن طريقنا إلى ساحات المسجد الأقصى هي عهدة المقاتل لا عهدة السياس الذي ينعم بالترف.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..