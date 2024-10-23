الاحتلال يهدد سکان 50 وحدة سکنية في صور

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل العالم في مدينة صور ان جيش الاحتلال هدد الموجودين في المباني بشوارع الحيرام، جعفر شرف الدين، أبو ديب و شارع الاثار لمغادرتها.

وأظهرت كاميرا العالم في بث مباشر مبنىً مستهدفاً في شارع ابو ديب.

وقال مراسل العالم ان تهديد جيش الاحتلال يشمل اكثر من 50 وحدة سكنية كبيرة في هذه المنطقة.

وأكد مراسل العالم ان لجوء الاحتلال الى اسلوب التحذير والتهديد ضد المناطق السكنية والمدنية يعكس مدى فشله وهزيمته في استهداف المقاومة، ليتذرع بان عناصر من المقاومة يتواجدون في هذه المنطقة المدنية.

هذا وشن طيران الاحتلال، أمس الثلاثاء، سلسلة غارات على منطقة الحوش شرق مدينة صور بجنوب لبنان، ودمر مجمعات سكنية وتجارية بحي كسار زعتر عند المدخل الغربي لمدينة النبطية.