قاليباف: استشهاد السنوار خسارة كبيرة لا تعوض لكنها لن توقف الانتصارات

العالم - ايران

وزار رئيس مجلس الشورى الإسلامي "محمد باقر قاليباف" مكتب حركة حماس في طهران اليوم الاربعاء لتقديم واجب العزاء باستشهاد القائد يحيى السنوار.

وخلال هذه الزيارة صرح قاليباف بأن الشهيد السنوار اليوم مكانه في الجنة، فهو الذي جاهد طيلة حياته منذ شبابه الى اعتقاله في السجون الصهيونية والى استلامه راية المقاومة بعد الشهيد اسماعيل هنية وبقي يناضل في ساحة القتال حتى الرمق الاخير مستبشرا بنعمة الله عليه في الاية القرانية "وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ".

واوضح قاليباف ان اليوم يدرك أعداؤنا بأنفسهم أنهم لن يحققوا أبداً أي نصر عسكري أو استراتيجي من خلال اغتيال قيادات الثورة والمقاومة وابادة شعوبها، مضيفا بأن هذا الكيان الزائف اصبح منعدما امنيا بعد ان كان يشعر بالامان منذ أكثر من سبعين عاما مؤكدا ان ذلك هو ببركة دماء الشهداء وانتصارهم.

وصرح رئيس مجلس الشورى الاسلامي بأن استشهاد السنوار خسارة كبيرة لا تعوض لنا جميعا ولجميع الأمة الإسلامية وكل الاحرار في العالم، لكنها لن توقف الانتصارات ولن توقف هذا الطريق المستقيم، مؤكدا على انه مما لاشك فيه ان هذا المسير سيكون أقوى وأكثر استدامة يوم بعد يوم.