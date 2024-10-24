فيديو/امتد من الأرض إلى السماء..ظهور أعاصير قمعية بالإمارات

العالم- الامارات

وهطلت أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رملية وبردية على أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثها المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، تشكل سحب غبارية ضخمة تشبه الأعاصير في مدينة كلباء بإمارة رأس الخيمة، كما شوهدت أمطار غزيرة تهطل على المنطقة، فيما شوهدت تشكيلات غبارية ضخمة تدور في أرجاء المكان.

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية البرق يضرب الأرض بينما كانت السيارات متوقفة على الطريق قبيل العاصفة الضخمة. وفي مقطع فيديو يظهر عموداً ضخماً من الغبار يرتفع فوق بعض المركبات والأشخاص الذين كانوا منتشرين على الطريق المؤدي إليه.