شركة أمريكية تنجح بانشاء تواصل بين شخصين عبر الاحلام!

العالم- تكنولوجيا

ووصفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، اعلان الشركة بأنه "تطور يبدو وكأنه من الخيال العلمي"، حيث تقول شركة، انها وباستخدام معدات مصممة خصيصًا، تمكنت من تحقيق اتصال بين افراد نائمين اثناء احلامهم، حيث تبادل المشاركون رسالة أثناء النوم.



وفي حال تم التحقق من صحة هذا الإنجاز، فقد يمثل نقطة تحول في أبحاث الأحلام، حيث تقترح الشركة الناشئة تطبيقات من العلاجات الصحية العقلية إلى تدريب المهارات.



وتعد شركة ريم سبيس، التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، شركة تكنولوجيا عصبية متخصصة في تحسين النوم والأحلام الواضحة، وفي



في مايو 2023، تصدر مؤسس الشركة مايكل رادوجا عناوين الأخبار بعد أن ورد أنه حفر في جمجمته لزرع شريحة إلكترونية في محاولة للسيطرة على أحلامه.



وفي بيان صحفي، قالت الشركة إن الأحلام الواضحة، وخاصة أثناء مرحلة حركة العين السريعة، تحمل العديد من التطبيقات المحتملة، بما في ذلك حل مشكلات الصحة العقلية وتعلم مهارات جديدة.



ويزعم فريق الشركة أنهم حققوا التواصل بين اثنين من المشاركين أثناء حلم واضح في 24 سبتمبر 2024، وتلقى المشاركون كلمات عشوائية تم إنشاؤها بواسطة خادم من خلال سماعات الأذن أثناء حلمهم، ورد أن أحد المشاركين كرر الكلمة في حلمه، وأكدها الثاني بعد الاستيقاظ، وهو ما تصفه الشركة بأنه أول حالة من التواصل الحلمي ثنائي الاتجاه.