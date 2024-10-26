حرب المستشفيات متواصلة في غزة.. + فيديو

العالم – خاص بالعالم

لليوم الـ22 على التوالي يرزح شمال غزة ومخيم جباليا وبيت لاهيا على وجه الخصوص تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات جيش الحتلال عملت على نسف مبان سكنية بمحيط مقبرة الفالوجة في مخيم جباليا شمالي القطاع، وذكر آخرون أن انفجارات وإطلاق نار من الآليات العسكرية تواصلت في منطقتي التوأم والصفطاوي.

إلى ذلك كثف جيش الاحتلال من ضغوطة على المؤسسات الطبية في محافظة شمال قطاع غزة بعد اقتحامه مستشفى كمال عدوان.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل كافة الطواقم الطبية في المستشفى، ويعمل على عمليات تجريف وحفر في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، كما أخضع المئات من المرضى ومرافقيهم والنازحين للتحقيق قبل إخراج غالبيتهم من المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة الماضية أن الوضع الحالي داخل مستشفى كمال عدوان يزداد سوئاً بشكل مقلق، واكدت استشهاد طفل داخل قسم العناية المركزة إثر توقف مولدات المستشفى واستهداف محطة الأكسجين.

كذلك هاجم جيش الاحتلال عددا من مراكز الإيواء التي تضم عشرات الآلاف من النازحين وأجبرهم على الإخلاء وسط بيت لاهيا في اتجاه الغرب، فضلا عما حفلت به ساعات الليل من مجازر جماعية كبرى راح ضحيتها أكثر من 200 مواطن بين شهيد وجريح.. إذ قصف العدو مربعات سكنية في شارع الهوجى في مخيم جباليا من دون أن تستطيع الطواقم الطبية الوصول إلى شهداء والجرحى الذين تركوا ينزفون حتى الموت.

القصف الإسرائيلي طال أيضا مدينة غزة والمناطق الغربية لمخيم النصيرات وشرقي البريج وسط القطاع إضافة إلى منطقة المواصي ومخيم الشابورة وحي الزهور غربي ووسط مدينة رفح.

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