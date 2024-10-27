من هي 'معصومة كرباسي' أول شهيدة إيرانية على طريق القدس؟

العالم-إيران

تركت معصومة كرباسي قبل 12 عاما بلدها ايران إلى لبنان بعد أن تزوجت من زميلها في جامعة شيراز الدكتور رضا عواضة.

الآن وبعد هذه السنوات تعود معصومة كرباسي محمولة على الاكتاف كأول شهيدة إيرانية على طريق القدس بعد أن تعرضت وزوجها لعملية اغتيال جوية اسرائيلية مخططة في لبنان.

وشيعت حشود كبيرة من أهالي شيراز الشهيدة كرباسي خريجة كلية الهندسة بجامعة شيراز قسم كمبيوتر والبرمجة.

وحملت حشود المشاركين في تشييع الناشطة الثقافية والإعلامية كرباسي، حملت أعلام ايران وحزب الله وفلسطين ورفعت صورها وصور زوجها الشهيد عواضة..

وكان قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي كرّم عائلتي الشهيدين كرباسي وعواضة واستقبلها في مكتبه معبرا عن أقصى شعور التضامن.

وكانت كرباسي وزوجها الدكتور رضا عواضة قد استشهدا في عملية اغتيال جوية إسرائيلية في منطقة جونية شرقي العاصمة بيروت في التاسع عشر من الجاري. حيث قامت مسيرة اسرائيلية باستهداف سيارتهما، وبعد فشلها في المرة الاولى، وفرار الزوجين من السيارة، لاحقتهما الى بستان مجاور وقامت باغتيالهما.

وقالت والدة الشهيد عواضة: الحمدلله كان الزوجان مميزين من بداية زواجهما. وكانا زوجين مخلصين ومؤمنين. كانت زوجته زوجة شجاعة وصبورة. كانت حياتهما كحياة المقاومين.

ورضا عواضة كان يحمل شهادة الدكتوراه في هندسة الكمبيوتر من جامعة طهران وكان أحد النخب البارزة في مجال شبكات الكمبيوتر. وأحد أفضل الأساتذة في العالم في مجال الـ'لينوكس'. عمل كقوة اساسية في مشروع الموجة الوطني في جامعة طهران، وقام بتطوير جزء مهم من هذا المشروع، وسجله كاختراع.