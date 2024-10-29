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أنصار الله تعلق على انتخاب الشيخ قاسم أميناً عاماً لحزب الله

أنصار الله تعلق على انتخاب الشيخ قاسم أميناً عاماً لحزب الله
الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

‏بارك المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية، للمقاومة الإسلامية في لبنان انتخاب الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله، في هذه اللحظة المفصلية والاستثنائية من تاريخ الحزب والمواجهة مع العدو الصهيوني.

العالم - اليمن

وقال المكتب السياسي لحركة أنصار الله اليمنية في بيان اليوم الثلاثاء إن انتخاب الشيخ نعيم قاسم خلفاً لسماحة الأمين العام السابق لحزب الله سيد الشهداء على طريق القدس السيد حسن نصر الله، يؤكد أن للحزب أرضية صلبة وراسخة عصية على الانكسار.

وأشار البيان إلى أن عملية انتخاب الأمين العام بعد ملء الشواغر في مختلف المفاصل القيادية للحزب بهذه السرعة والسلاسة وبهذه الروحية الجهادية، يثبت من جديد أن حزب الله فكرة لا تموت، مؤكداً وقوفه إلى جانب القيادة الجديدة لحزب الله، ومباركاً للمقاومة هذه العمليات النوعية المتصاعدة على طريق إيلام العدو وإفشال مخططاته الخبيثة بحق لبنان شعباً ومقاومة.

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