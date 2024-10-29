القنوات الإسرائيلية الهوى الناطقة بالعربية

العالم – لمحة

حديثًا، بثت إحدى هذه القنوات الناطقة باللغة العربية سيناريو قلب الأدوار، حيث عُرِفَ الضحية كجلاد والجلاد كضحية، وأطلقت على أبطال المقاومة الإرهابيين، أي وصفت من يدافع عن عرضه وأرضه بالإرهابي، ومن دنس واحتل الأرض وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بالضحية.

وقناة أخرى أهانت لبطل آخر وتحدثت عن اغتياله من قبل أميركا وبريطانيا.. والأمثلة كثيرة وقد تطول.. حيث تتمادي هذه القنوات بنقل الرواية الإسرائيلية حول العدوان على قطاع غزة ولبنان.

الحكم لكم في من الضحية والجلاد في هذه الرواية؟ وما حكم هذه القنوات الناطقة بالعربية؟

هناك من لا يرحم البشر ولا الحجر ويتفنن في قتل أصحاب الأرض، ومن يدافع عن أرضه وعرضه وأبناء جلدته بكل ما أوتي من قوة حتى تمتزج دماؤه بتراب أرضه.

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