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القنوات الإسرائيلية الهوى الناطقة بالعربية

الثلاثاء ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

من يدعم خطة إسرائيل الاستيطانية في المنطقة ويحاول تشويه صورة المقاومة لدى الأجيال هي قنوات إسرائيلية الهوى ناطقة باللغة العربية، والتي تُعتبر الذراع اليمنى لكيان الاحتلال في ترويج هذا المشروع بين الشارع العربي.

العالم لمحة

حديثًا، بثت إحدى هذه القنوات الناطقة باللغة العربية سيناريو قلب الأدوار، حيث عُرِفَ الضحية كجلاد والجلاد كضحية، وأطلقت على أبطال المقاومة الإرهابيين، أي وصفت من يدافع عن عرضه وأرضه بالإرهابي، ومن دنس واحتل الأرض وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بالضحية.

وقناة أخرى أهانت لبطل آخر وتحدثت عن اغتياله من قبل أميركا وبريطانيا.. والأمثلة كثيرة وقد تطول.. حيث تتمادي هذه القنوات بنقل الرواية الإسرائيلية حول العدوان على قطاع غزة ولبنان.

الحكم لكم في من الضحية والجلاد في هذه الرواية؟ وما حكم هذه القنوات الناطقة بالعربية؟

هناك من لا يرحم البشر ولا الحجر ويتفنن في قتل أصحاب الأرض، ومن يدافع عن أرضه وعرضه وأبناء جلدته بكل ما أوتي من قوة حتى تمتزج دماؤه بتراب أرضه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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