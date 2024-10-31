الاحتلال يقصف مشفى كمال عدوان شمال غزة

العالم - فلسطين

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال قصفت الطابق الثالث من المستشفى ما أدى إلى إتلاف الأدوية والمستهلكات الطبية التي سلمتها الصحة العالمية قبل 5 أيام.

وأكد الصحفي أنس الشريف أن عددا من العاملين في المستشفى أصيبوا نتيجة القصف المتواصل على المستشفى.

ووفق الشريف؛ طال القصف محطة التحلية الخاصة بقسم غسيل الكلي قسم الهندسة والصيانة وخزانات المياه في داخل مستشفى كمال عدوان.

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية الاعتداء المتكرر لقوات الاحتلال على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، باستهدافه للطابق الثالث من المستشفى قبل قليل، والذي يحتوي على ما تبقى بها من أدوية ومستهلكات طبية، والحق الضرر الكبير بها.

وناشدت الوزارة جميع الهيئات والمنظمات الدولية والاممية بحماية المستشفيات والطواقم الطبية من بطش الاحتلال وجرائمه ضد المؤسسات والطواقم الصحية في قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي المستشفى واعتقلت غالبية الطاقم الطبي وعددا من المرضى، وأبقت على طبيبين فقط داخله.