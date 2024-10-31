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اللواء سلامي: سيرى الصهاينة ردنا الذي سيتجاوز كل التصورات

اللواء سلامي: سيرى الصهاينة ردنا الذي سيتجاوز كل التصورات
الخميس ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يتصرف بشكل أعمى وغير عقلاني كنظام منهار، محذراً من أن رد إيران سيتجاوز كل التصورات التي يتوقعها الصهاينة.

العالم إيران

وفی كلمة له من مدينة شيراز حيث الملتقى الثاني لشهداء محافظة فارس، قال اللواء سلامي: تظن "إسرائيل" أن بمقدورها تغيير موازين القوى في المنطقة عبر إطلاق بضعة صواريخ.

وأضاف أن "إسرائيل" شهدت كيف انهارت دفاعاتها الجوية في عملية "الوعد الصادق 2".

ولفت إلى أن: هذه المرة أخطأوا أيضاً وسيرون ردنا الذي سيتجاوز كل التصورات.

وأكد أن: الكيان الصهيوني يتصرف كنظام منهار بشكل أعمى وغير عقلاني.

وخلص القائد العام لحرس الثورة إلى القول: نحذر الصهاينة ونطالبهم بقراءة تاريخ عملياتنا في الحرب ليعرفوا كيف تصرف الشعب الإيراني مع أعداءه.

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