اللواء سلامي: سيرى الصهاينة ردنا الذي سيتجاوز كل التصورات

العالم – إيران

وفی كلمة له من مدينة شيراز حيث الملتقى الثاني لشهداء محافظة فارس، قال اللواء سلامي: تظن "إسرائيل" أن بمقدورها تغيير موازين القوى في المنطقة عبر إطلاق بضعة صواريخ.

وأضاف أن "إسرائيل" شهدت كيف انهارت دفاعاتها الجوية في عملية "الوعد الصادق 2".

ولفت إلى أن: هذه المرة أخطأوا أيضاً وسيرون ردنا الذي سيتجاوز كل التصورات.

وأكد أن: الكيان الصهيوني يتصرف كنظام منهار بشكل أعمى وغير عقلاني.

وخلص القائد العام لحرس الثورة إلى القول: نحذر الصهاينة ونطالبهم بقراءة تاريخ عملياتنا في الحرب ليعرفوا كيف تصرف الشعب الإيراني مع أعداءه.