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فيما تصف الوضع الصحي بالمأساوي..

الصحة العالمية تدين قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان

الصحة العالمية تدين قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان
الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان، المستشفى الوحيد الذي بقي في الخدمة بمحافظة شمال قطاع غزة، إلى غاية صباح الخميس.

العالم - فلسطين المحتلة

وأدان غيبريسوس، في منشور له بحسابه على منصة "إكس"، الليلة، الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان، صباح الخميس، وأدى إلى إصابة بعض العاملين في المستشفى بجروح.

وقال غيبريسوس، أنه بعد الحصار الأخير (الذي فرضه الجيش الإسرائيلي) بات المستشفى لا يقدم خدماته الصحية.، مؤكدا، أن الهجوم الأخير يُعرض حياة المرضى لخطر جسيم، واصفا الوضع الصحي في شمال غزة بـ"المأساوي".

ودعا غيبريسوس، الجميع إلى حماية المستشفيات والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق أمس، قصفت قوات الاحتلال الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة ما تسبب بأضرار كبيرة فيه وإصابة 4 أفراد من طواقمه الطبية بحروق.

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