الصحة العالمية تدين قصف الاحتلال مستشفى كمال عدوان

العالم - فلسطين المحتلة

وأدان غيبريسوس، في منشور له بحسابه على منصة "إكس"، الليلة، الهجوم الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على مستشفى كمال عدوان، صباح الخميس، وأدى إلى إصابة بعض العاملين في المستشفى بجروح.

وقال غيبريسوس، أنه بعد الحصار الأخير (الذي فرضه الجيش الإسرائيلي) بات المستشفى لا يقدم خدماته الصحية.، مؤكدا، أن الهجوم الأخير يُعرض حياة المرضى لخطر جسيم، واصفا الوضع الصحي في شمال غزة بـ"المأساوي".

ودعا غيبريسوس، الجميع إلى حماية المستشفيات والامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي.

وفي وقت سابق أمس، قصفت قوات الاحتلال الطابق الثالث في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة ما تسبب بأضرار كبيرة فيه وإصابة 4 أفراد من طواقمه الطبية بحروق.