شاهد.. هاريس وترامب على عتبة البيت الأبيض

العالم– خاص بالعالم

دخل سباق الرئاسة الأمريكية أسبوعه الأخير، مع احتدام المنافسة بين المرشحين الرئيسيين، الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، وغريمها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، وفق ما أظهرته استطلاعات الرأي الأخيرة.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقاربًا كبيرا في نسب التأييد بين المرشحين، بينما تشتد السجالات بين الحملتين حول قضايا رئيسية مثل الاقتصاد والهجرة، كما يثار جدل واسع حول قضايا تتعلق بالأميركيين من ذوي الأصول اللاتينية والعرب والمسلمين، إضافة إلى الأبعاد المتعلقة بالحرب في غزة.

وتواجه هاريس تحدياً في التعامل مع قضية الحرب على غزة خلال جولاتها الانتخابية، وهناك مشهدا متكررا في تجمعاتها الانتخابية، حيث يقاطعها الحاضرون للمطالبة بإنهاء الحرب، لترد بأنها أيضا ترغب في إنهائها وتركز على الانتخابات للنجاح والعمل على تحقيق هذا الهدف.

وفي ولاية فلوريدا، التي طالما كانت متأرجحة بالانتخابات السابقة، يبدو المشهد مختلفا هذه المرة، حيث إن الولاية لم تعد متأرجحة كما في السابق، خاصة بعد أن حسم ترامب أصواتها في دورتين انتخابيتين متتاليتين.وتشير أرقام التصويت المبكر إلى تفوق الناخبين الجمهوريين على الديمقراطيين في فلوريدا.

وفي ميشيغان، حيث تشكل الجالية العربية كتلة تصويتية مؤثرة،يبدو أن هناك تشتتاً واضحاً بالصوت العربي، لكنها تكتسب أهمية خاصة.

وفي نيفادا، يركز ترامب على توسيع قاعدته الشعبية في ملفي الاقتصاد والهجرة وأمن الحدود،و المرشح الجمهوري الاستفادة من المزاج العام ، كما يستغل ملف الشرق الأوسط لاستمالة أصوات العرب الأميركيين.

وتشهد ولاية تكساس كذلك تقدماً كبيراً لترامب بنسبة تتراوح بين خمس نقاط و اثنتي عشرة نقطة في استطلاعات الرأي،بعد أن صوت ثلث الناخبين بالفعل مع نهاية الأسبوع الأول من عملية التصويت المبكر.

وفي أريزونا، حيث يطغى ملف الهجرة على مزاج الناخبين، بلغت نسبة الاقتراع المبكر ثمانية و سبعين بالمئة من الناخبين البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين، ولوحظ إقبال أكبر من الجمهوريين مقارنة بالديمقراطيين، خلافاً للأعوام الماضية.

وتكشف أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها عن تقدم طفيف لترامب بفارق نصف نقطة مئوية، في مؤشر على احتدام المنافسة التي قد تحسمها الولايات المتأرجحة.