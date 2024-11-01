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شاهد.. عطاء أبناء خوزستان في حملة "إيران المتعاطفة"

الجمعة ٠١ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت في محافظة خوزستان جنوب غربي ايران حملة تبرعات دعما لصمود الفلسطينيين في قطاع غزة واهالي لبنان. حملة شارك فيها مختلف شرائح اهالي المحافظة وأظهرت عطاء سخيّا وتجسيدا لمعاني الأخوّة ونصرة المسلمين.

العالم - خاص بالعالم
إن تضامن الشعب الإيراني لدعم الشعب الفلسطيني واللبناني هو أكثر بكثير من مجرد التبرع بالمجوهرات. لقد أنفق الإيرانيون ذهبهم وفضتهم ومدخراتهم، حتى أن بعضهم قام ببيع بيوتهم لتقديم أثمانها لمساعدة المقاومة. الأمر الذي يُظهر الدعم المنقطع النظير الذي يقدمه الشعب الإيراني لأولئك الذين يواجهون المصاعب والأزمات.

وبعد خطاب الإمام الخامنئي الذي قال فيه: لا بد من دعم المقاومة، انطلقت حملة "إيران المتعاطفة" في جميع أنحاء البلاد. في هذه الحملة، يساهم الشعب بكل ما في وسعهم، من المدخرات والأموال والتبرعات الصغيرة والكبيرة. كل ذلك لدعم النازحين في فلسطين ولبنان. تظهر هذه الحملة روح التعاطف والثبات السائدة بين الإيرانيين.

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