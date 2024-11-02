تقرير أممي: أكثر من 842 ألف شخص نزحوا في لبنان

العالم- لبنان

وأشار لايركه، في تصريح صحفي من جنيف، أن الجيش الإسرائيلي أنذر، صباح الجمعة، سكان مناطق بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت بالمغادرة، واصفا ذلك بأنه "تهجير قسري".

وأضاف أن "موجة نزوح" جديدة حدثت في وقت قصير نتيجة الهجمات الجوية المكثفة بعد هذا الطلب.

وذكر لايركه، أن ما يقارب 50 ألف شخص غادروا (قضاء) بعلبك (شمال شرق)، في الأيام الأخيرة، متجهين إلى مناطق شمالي سهل البقاع (شرق).

وأشار إلى أن الكثير من الناس قضوا الليل في السيارات.

وأكد لايركه، أن زيادة كبيرة في عدد النازحين حدثت بسبب مطالب إسرائيل بالتهجير القسري والهجمات الجوية.

ولفت إلى أن إجمالي عدد المهجرين تجاوز 842 ألف شخص أكثر من نصفهم نساء وفتيات