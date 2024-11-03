لبنان.. ارتفاع حصيلة شهداء العدوان إلى 2968 والجرحى 13319

العالم - لبنان

وأكدت مصادر لبنانية ارتقاء شهيدين، على الأقل، في غارة شنّها الاحتلال على بلدة مشغرة، مشيراً إلى أنّ "البحث جارٍ عن مفقودين".

وقالت إنّ الاحتلال شنّ غارة على منزل في بلدة حزرتا، شرقي قضاء زحلة، مضيفاً أنّ "طيران الاحتلال شن غارة على منطقة جرود الهرمل الحدودية مع سوريا، وغارة على محيط بلدة أكروم، في جرود عكار الحدودية أيضاً".

وفي وقتٍ سابق، صدر عن مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الغارة، التي شنّها الاحتلال على منطقة "غاليري سمعان"، أدت إلى استشهاد شخص وإصابة 15 آخرين بجروح، بينهم 6، احتاجوا إلى دخول المستشفى للعلاج.

وأكد مراسلنا في الجنوب ارتقاء شهيدين في غارة شنّها الاحتلال على مدينة النبطية السبت.

وأفاد مراسلنا بأنّ طائرات الاحتلال شنّت غارات على دفعتين على مجرى نهر الليطاني في أطراف بلدة بلاط.

واستهدفت غارتان إسرائيليتان المدخل الشمالي لبلدة مشغرة في البقاع الغربي، وفق ما ذكر مراسل الميادين.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية، استهدفت محيط منطقة الميتم في بلدة شوكين، قضاء النبطية، وغارة أخرى استهدفت المنطقة بين حي المسلخ وحي الصالحية.

ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة، عير صاروخ موجَّه استهدف منطقة الوطى بين بلدتي عبا والدوير. واستهدفت غارة بلدة الحلوسية، بينما تسببت غارة، استهدفت بلدة حاريص، قضاء بنت جبيل، بتسجيل إصابات.