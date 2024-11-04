مراسل العالم يوثق دمارا خلفه عدوان الاحتلال بإحدى حارات صيدا

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هنا بابة العبور الى جنوب صيدا شن سلاح الجو الاسرائيلي غارة عنيفة على إحدى الأبنية السكنية ما أدى الى ارتقاء 3 شهداء و9 جرحى.

وتتعرض دائما حارة صيدا للغارة الإسرائيلية حيث شهدت سلسلة غارات استهدفت النازحين الذين هربوا من الموت ولكن آلة القتل الإسرائيلية قتلتهم غيلة.

قالت نازحة لبنانية من الشريط الحدودي: نتعرض للضرب كثيرا ونحن متعودون على هذه الاعتداءات . منذ كنا في 28 نزحنا 10 مرات. نحن كنا بالشريط الحدودي حيث كان بيتنا هناك.

واستهدف العدوان الصهيوني الغاشم مبنى وكل الآليات المركونة والمحيطة به وحولها الى حطام، وما يلاحظ أن العدوان الغاشم لم يستثن حتى سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة.

ولطالما يستهدف الاحتلال سيارات الاسعاف بذريعة وجود وسائل وآلات قتالية وعناصر لحزب الله.

وكيان الاحتلال يستهدف المساجد والكنائس وكل المجمعات الدينية ولا يولون أهمية بضرب المقدسات.

من جنوب لبنان الصامد الى بقاعه الأشم بوابة المقاومة، الى الضاحية الجنوبية، المشهد واحد هو القتل والدمار إلا أن أحلام العدو الصهيوني ستتحطم كما تحطمت سياراته مثل .