مسؤولة روسية تكشف عن أمنيتها الوحيدة قبل انتخابات أمريكا

العالم - الأمیرکیتان

وقالت زاخاروفا للصحفيين في الماراثون التعليمي "المعرفة أولا": "أتمنى لهم شيئا واحدا أن يتغلبوا على أزمة الديمقراطية الرهيبة أو النظام الذي أعلنوه والذي أصبح ضدهم. أتمنى أن يتغلبوا على الانقسام الداخلي الوحشي الذي يعيشه شعب الولايات المتحدة ضد بعضهم البعض، ولا تمنحهم الولايات المتحدة الفرصة لحل المشاكل"

وبرأيها فإن ما يحدث في الولايات المتحدة ليس ديمقراطية ولا يمت لها بصلة.

وأضافت زاخاروفا: "ما نراه في الولايات المتحدة هو نوع من "البلطجية" الرهيبة التي تضع الناس ضد بعضهم البعض، وتدفعهم إلى الزوايا ولا تمنحهم الفرصة للتعبير عن وجهة نظرهم، وإذا عبروا عن ذلك، يبدأون في إلغائهم" .

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم الثلاثاء. وسيمثل الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس، والحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.