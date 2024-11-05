الإرهابي 'جمشيد شارمهد' توفى قبل تنفيذ حكم الاعدام بحقه

العالم - إيران

وقال جهانغير في تصريح له على هامش مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء: فيما يتعلق بتصرفات الحكومة الألمانية، يجب أن نقول إن النظام القضائي في إيران مستقل ولا يسمح لأي دولة أجنبية بالتدخل في شؤونه. من حقنا القانوني ان نبتّ في الجرائم التي يرتكبها مواطنونا.

️وتابع: هذا الشخص المجرم (جمشيد شارمهد) كان إرهابيًا وحاكمه النظام القضائي الإيراني باعتباره إيرانيًا بسبب الأعمال الإرهابية التي حدثت وكان ضالعا فيها.

واوضح جهانغير: بالطبع إذا كان الشخص المذكور ليس إيرانيا ايضا وكان قد ارتكب جرائم في إيران، لكان من حقنا وفقا للقوانين والأنظمة، أن نبتّ في جرائمه، وهو ما حدث. ️وأضاف المتحدث باسم السلطة القضائية: تم التحقيق قضايا في ملف هذا الشخص والذي ادى الى إدانته.

وولد الإرهابي شارمهد في إيران لكنه أصبح مواطناً ألمانياً لاحقا.

وكان شارمهد متزعم الزمرة العميلة "الجمعية الملكية" المعروفة بـ "تندر" قد خطط لسنوات طويلة للعديد من العمليات الإرهابية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية بناء على طلب أسياده في اجهزة التجسس الغربية والاميركية والصهيونية.

ومن اعماله الاجرامية يمكن الاشارة الى الهجوم الارهابي على حسينية "سيد الشهداء (ع)" في شيراز جنوب غرب ايران، والذي أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 200 شخص من ضمنهم نساء واطفال، بالإضافة إلى التجسس لصالح اعداء ايران.

هذا الإرهابي المجرم المحترف والمطلوب دولياً بتهم إرهابية عديدة، وقع في قبضة رجال الامن الايراني بعد ان كان قد استفاد بعد سنوات من مجزرة حسينية "سيد الشهداء (ع)" من استضافة ودعم الدول الأوروبية واميركا له وكان مدعوما من قبل أجهزة استخباراتهم.