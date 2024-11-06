فيديو/حزب الله يقصف تل أبيب وسقوط صاروخ بمطار بن غوريون

العالم- فلسطين

وأفادت وسائل اعلام عبرية، بسقوط عدة صواريخ اُطلقت من لبنان وسقط في محيط وداخل مطار "بن غوريون"، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في المكان.

وأظهرت صوراً، أضراراً في محيط وداخل مطار اللد "بن غوريون" في "تل أبيب" جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر.

بدوره، قال جيش الاحتلال، إنه رصد نحو 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مناطق الوسط والشمال.

ودوت صفارات الإنذار في "تل أبيب"، وهشارون ومدينة نتانيا ومناطق عدة جنوب حيفا المحتلة.

وعقب ذلك، أوقفت حركة الطيران في مطار بن غوريون في "تل أبيب" عقب سقوط صاروخ في المطار.