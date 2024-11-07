تحذير أممي: المدنيون الفلسطينيون يموتون جوعا أمام أعين العالم!!

العالم - خاص العالم

في اليوم الثامن والتسعين بعد الثلاثمئة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائلي عدوانه الشرس على قطاع غزة، بقصف مختلف مناطق القطاع، ويرتكب مجازر جديدة بهدم المنازل على رؤوس المدنيين العزل، أمام أعين العالم المتفرج.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن ثمانية وثلاثين شهيدا سقطوا في غارات على مناطق في القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهدت عائلة فلسطينية بأكملها بقصف الاحتلال منزلا في حي الرحمة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ولا يزال البحث جاريا لانقاذ ما تبقى من العائلة تحت الأنقاض.

إلى ذلك سمع دوي قصف مدفعي تزامناً مع إطلاق نار من قبل آليات الاحتلال غربي مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع. واستشهد خمسة اشخاص وفقد اخرون جراء استهداف الاحتلال منزلاً في مشروع بيت لاهيا.

وفي جنوب القطاع استهدف قصف مدفعي مدينة خان يونس ومنطقة الفخاري والمناطق الشرقية من مدينة رفح .

كما سقط إصابات جراء إطلاق طائرات الاحتلال المسيرة النار على خيمة للنازحين في مدينة غزة.

انسانيا، وصفت الأمم المتحدة أن الظروف المعيشية في غزة مميتة، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن شمال قطاع غزة يخضع للحصار الإسرائيلي منذ نحو شهر، وأن المدنيين الفلسطينيين يموتون من الجوع بينما العالم يراقب، مشددا على ضرورة وقف هذه الجرائم.

في سياق قطع الكيان الإسرائيلي العلاقات مع الأنروا، اعتبرت الأمم المتحدة، أن إيجاد بديل لوكالة أونروا في غزة والضفة ليس مسؤوليتها، بل مسؤولية تل ابيب.

بدوره، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة إن تطبيق التشريع الإسرائيلي سيكون له عواقب وخيمة.

حيث اكد لازاريني ان " في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريبا الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم. أنهم يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم وألا يجدوا علاجا للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي. كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم".

واعتبر لازاريني أن الأونروا تعيش 'أحلك أوقاتها'، داعيا الدول الأعضاء إلى إنقاذها.