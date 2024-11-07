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جماهير ’سان جيرمان’ توجه صفعة للصهاينة تضامنا مع فلسطين ولبنان

الخميس ٠٧ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

وجهت جماهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رسالة صارخة من أجل إحلال السلام، في ظل العدوان الإسرائيلية المتواصل على فلسطين ولبنان.

العالم - أوروبا

ورفعت مجموعة الأولتراس الداعمة لنادي باريس سان جيرمان لوحة ضخمة ملأت جنبات المدرج الجنوبي المخصص لجماهير النادي الفرنسي، تحمل علم فلسطين في خلفية المسجد الأقصى مع شعار "فلسطين حرة" الممزوج بألوان شعار النادي الباريسي.

وضمت اللوحة أيضا طفلا يرتدي ملابس تحمل علم دولة لبنان، في رسالة دعم أخرى إلى لبنان التي تشهد عدوانا اسرائيليا عنيفا، فيما رفعت الجماهير رسالة واضحة أسفل اللوحة، كتبت فيها "الحرب داخل الملاعب والسلام في العالم".

كما ظهر بعض المشجعين وهم يرتدون قفازات حمراء كدلالة على “الأيدي الملطخة بدماء الأبرياء”، مؤكدين رفضهم لاستضافة فرنسا للمباراة مع منتخب الاحتلال.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 398 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 95% من السكان.

وفي لبنان دخل العدوان الاسرائيلي يومه الـ 46 باستمرار التصدي البطولي لمحاولات تقدّم العدو عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو ومستوطناته في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

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