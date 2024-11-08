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شهداء وجرحى بعدة مناطق في غزة والاحتلال يقتحم مخيم بلاطة

شهداء وجرحى بعدة مناطق في غزة والاحتلال يقتحم مخيم بلاطة
الجمعة ٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، بقصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، باستشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين، جراء استهداف زوارق الاحتلال مجموعة من الصيادين على شاطئ بحر مدينة رفح.

واستشهد ثمانية مواطنين وأصيب وفُقد آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال منزلا في محيط مستوصف الدرج وسط محافظة غزة، فيما استشهد أربعة مواطنين وأصيب آخرون جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي المنشية ببلدة بيت لاهيا، شمال القطاع.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف خيمة للنازحين في منطقة التحلية.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,469 مواطنا، وإصابة 102,561 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الاحتلال يقتحم مخيمات نابلس

وفجر اليوم الثلاثاء ايضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيمات: بلاطة، وعسكر القديم والجديد، والعين، بمحافظة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي عسكر القديم والجديد، شرق نابلس، ومخيم العين غربا، وداهمت أحد المنازل وفتشته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مخيم بلاطة، وشرعت أعمال تخريب وتجريف للبنية التحتية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

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