بالفيديو.. مروحيات الاحتلال تبحث عن مسيرات المقاومة فوق منزل نتنياهو

العالم - خاص العالم

منذ الصباح الباكر تجوب المروحيات الاسرائيلية أجواء الشمال المحتل بحثا عن مسيرات اخترقت سماء شمال قيساريا حيث يقطن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وعلى اصوات صفارات الانذار ودوي الانفجارات استفاق مستوطنو الشمال اثر رشقات صاروخية كبيرة اطلقت من لبنان باتجاه مستوطنات الجليل الغربي وصولا الى حيفا والناصرة.

وفي افتتاحية لعملياتها اليوم اعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان قصفها بصلية صاروخية نوعية قاعدة ستيلا ماريس البحريّة وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي شمال غرب ‏حيفا وذلك في ثاني استهداف خلال اربع وعشرين ساعة. كما افادت المقاومة بقصف قاعدة ومطار رامات ديفيد جنوب شرق مدينة ‏حيفا بصواريخ نوعية.

ورغم التعتيم الاعلامي الذي تفرضه الرقابة العسكرية الاسرائيلية، تحدث الاعلام العبري عن دوي انفجارات وسقوط صواريخ في كريات بياليك وخليج حيفا فيما افادت الجبهة الداخلية الاسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في حيفا والناصرة وعكا ونهاريا وبعشرات المناطق بالجليل الغربي وكذلك شمالي الجولان المحتل وسط تقارير تفيد باصابات مباشرة للصواريخ بين يعرا وشلومي وكذلك في مستوطنة المنارة.

استهدافات سبقها إحدى وعشرين عمليةً عسكرية نفذتها المقاومة في لبنان ضد أهدافٍ إسرائيلية في شمالِ وعمقِ فلسطينَ المحتلة وعلى الحدود اللبنانية.

ومن جملة هذه العمليات استهداف قاعدةِ 'إلياكيم' للتدريب العسكري جنوبَ حيفا، وقاعدةِ 'ستيلا ماريس' البحرية، ومنطقةِ 'الكريوت' شمالَ حيفا بالصواريخ، وكذلك قَصف مواقع البغدادي ويفتاح والعباد، وتجمعاتِ جنودِ الاحتلال في مستوطنات حانيتا وليمان وساعر ودوفيف وشوميرا.

وفيما اقر جيش الاحتلال بسقوط مزيد من القتلى والاصابات في صفوفه جراء معارك الشمال، تفشل محاولات تقدمه داخل الحدود اللبنانية بفعل التصدي الشرس لمجاهدي المقاومة.

وتجري مساعي التوغل في محاور بلدتي يارون ومارون الراس وعند بوابة فاطمة دون تسجيل اي اختراق. ووفق بيانات المقاومة فقد استهدف مجاهدوها تحركات لجنودِ الاحتلال عندَ بوابةِ فاطمة الحدودية، ونصبوا كمين لقوةِ مُشاةٍ اسرائيلية حاولتْ التقدمَ باتجاهِ بلدةِ يارون موقعين أفرادَها بين قتيلٍ وجريح كما استهدفوا مرتين تجمعاً لقوّات الاحتلال شرق بلدة مارون الراس ما اجبرها على التراجع واللجوء الى القصف المدفعي.