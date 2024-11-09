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نجم مغربي يسخر من هروب مشجعي فريق "مكابي" الإسرائيلي

نجم مغربي يسخر من هروب مشجعي فريق
السبت ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

سخر النجم المغربي حكيم زياش، لاعب نادي غلطة سراي التركي، من هروب مشجعي فريق مكابي حيفا الإسرائيلي أمام الشبان المغاربة في شوارع العاصمة الهولندية أمستردام.

العالم-المغرب

ونشر زياش لقطة في حسابه عبر "انستغرام" لهروب مشجعين إسرائيليين، وكتب عليها "حين لا يتعلق الموضوع بالنساء والأطفال، يفرّون مسرعين".

وأضاف "ستظل فلســطين حرة!".

وتأتي مناصرة زياش للشبان المغاربة في هولندا بعد حملة التحريض الواسعة ضدهم من قبل وسائل الإعلام الغربية، التي انساقت خلف رواية الاحتلال الإسرائيلي بأن ما حدث هو "معاداة للسامية".

وزياش المولود في هولندا، يعد من أشد اللاعبين المناصرين للقضية الفلسطينية، والمنددين بالعدوان على غزة، شأنه شأن النجم أنور الغازي المولود في هولندا أيضا.

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