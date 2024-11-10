حناجر إسطنبول تصدح تنديدا بـ400 يوم من إبادة غزة

العالم - مراسلون

وأقيمت تظاهرة حاشدة في مدينة إسطنبول التركية تضامناً مع فلسطين ولبنان، وهي واحدة من سلسلة تظاهرات شهدتها البلاد مع مرور 400 يوم على حرب الإبادة في غزة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وصدحت حناجرهم بالهتافات الداعمة للمقاومة والمنددة بالحرب والعدوان والجرائم الاسرائيلية.

وقال أحد المشاركين عبد الله يُلماز: "خرجنا اليوم في مدينة إسطنبول بهذه المسيرة الكبيرة، بالتزامن مع مرور 400 يوم على الحرب في قطاع غزة، 400 يوم مرّت بالقتلِ والدم والتهجير والنزوح، ورغم ذلك يستمر الصمت العالمي الغريب أمام المجازر الصهيونية التي تحصل في قطاع غزة".

وشدد المتظاهرون على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات المستمرة في الأراضي المحتلة وفي لبنان. كما دعوا الحكومات العربية والاسلامية إلى اتخاذ خطوات أكثر فعالية على المستوى الدولي للضغط على العدو وداعميه لوقف العدوان وصولا لمحاكتهم كمجرمي حرب.

وقال المشارك أحمد فرقان: "نؤكد أننا لن نتوقف عن نصرة فلسطين ودعم قطاع غزة، سوف تستمر التظاهرات والمسيرات في كافة أرجاء تركيا، في مدينة إسطنبول أو في غيرها، وذلك من أجل إيصال رسالة للعالم، بأنه يجب أن تتوقف الحرب على قطاع غزة بشكل فوري".

وتقول الطفلة المشاركة إيليف هازمان: "جئنا اليوم من كافة أحياء مدينة إسطنبول، أتراك وعرب ومقيمون أجانب، لنؤكد بشكل كامل أننا سنمضي في مسيراتنا ومظاهراتنا من أجل دعم قطاع غزة، وخاصة بعد مرور 400 يوم على حرب الإبادة في غزة".

وندد المشاركون في التظاهرة أيضا باستمرار العلاقات التجارية مع الاحتلال وطالبوا بقطع وتجريم أي تواصل على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري.

مع استمرار آلة القتل الاسرائيلية في استهداف المدنيين تكمن أهمية هذه التظاهرات التضامنية مع غزة لتعلي أصوات المحاصرين هناك في القطاع ولتؤكد وقوف الأمة العربية والاسلامية مع حقوق الشعب الفلسطيني مطالبة بوقف الإبادة.