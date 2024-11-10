کاميرا العالم تثبت زيف مزاعم الاحتلال.. إنها ورشة نجارة !

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم ان غارة عادرة اسرائيلية، استهدفت ورشة نجارة في منطقة سرعين، خلفت شهيد و 3 جرحی مدنيين.

وأکد مراسل العالم ان الغارة الاسرائيلية الحقت أضراراً جسيمة بـ4 بيوت مجاورة.

وأوضح مراسل العالم ان الورشة المستهدفة والبيوت المهدمة هي أماکن مدنية ولايوجد فيها أية مظاهر عسکرية وليس لها علاقة بحزب الله.

ويغطي الاحتلال الاسرائيلي علی عمليات العدوان علی جنوب لبنان، بمزاعم کاذبة تتعلق بوجود مخازن سلاح لحزب الله في الاماکن المستهدفة، الا ان کاميرا قناة العالم صورت المکان المستهدف لتثبت زيف مزاعم الاحتلال الاسرائيلي.